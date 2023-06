Nowego MacBooka Air naładujesz błyskawicznie. Jest jeden haczyk

MacBooki na szczęście nie podzieliły losu iPhone’ów i firma z Cupertino do pudełka sprzedażowego wrzuca zasilacze. Jednak MacBooki Air M2 są kompatybilne z mocniejszymi jednostkami - m.in. z nowo wprowadzoną do sprzedaży o mocy 70 W. Akcesorium jest zalecane do użytkowania także z 13-calowym MacBookiem Pro (2016 rok lub nowszym) oraz 14-calowym MacBookiem Pro.