Jeden zasilacz, żeby rządzić wszystkimi. Sprawdziłem Baseus PowerStrip 100 W

W skrócie: właściwie wszystko w praktyce zgadza się z tym, co zasilacz powinien oferować w teorii. Bez problemu można zasilać nim cztery urządzenia za pomocą USB. Ach, do tego złącze AC obsługuje urządzenia potrzebujące mocy nawet do 4 kW, więc opcje na to, co tam podłączymy, są właściwie nieograniczone. Nie byłoby nawet problemem, gdybym u siebie (sprawdziłem) podłączył do tego komputer stacjonarny, a do kompletu jeszcze wszystkie pozostałe sprzęty. Z telewizorem też poradzi sobie bez trudu, a jeśli ktoś ma taką potrzebę, to pewnie podepnie do tego i bojler (nie testowałem).