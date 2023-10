Intel zaczyna produkcję zaawansowanych chipów w Irlandii. To ważny krok także dla Polski

– To przełomowy moment dla Intela i całej branży półprzewodników. Przeniesienie procesu technologicznego Intel 4 do etapu produkcji na dużą skalę w Irlandii jest ogromnym krokiem w kierunku umożliwienia najnowocześniejszej produkcji w Europie – mówi dr Ann Kelleher, executive vice president and general manager of Technology Development w Intelu.