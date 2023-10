Komputery Apple tracą swój największy atut. Konkurencja właśnie je wyprzedza

Można nie lubić firmy Apple czy komputerów Mac, ale trudno nie być pod wrażeniem tego, co firmie udało się zdziałać w kontekście chipsetu Apple Silicon. Nowe krzemowe serce komputerów Apple’a to prawdziwy triumf. Nie jest to w żadnym razie najszybszy układ do PC na rynku, a pod niektórymi względami wręcz dostaje łupnia od produktów takich firm, jak AMD i Nvidia. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to diabelnie dobry procesor.