Coraz mniej rozumiem potęgę Intela. Smukły, lekki i szybki Acer Swift Edge 16 - recenzja

Entuzjazm nieco siadł, gdy zacząłem pracę z komputerem. Znaczna część mojej pracy to pisanie długich tekstów, zwracam więc szczególną uwagę na klawiaturę. Ta w Swift Edge 16 jest niestety dość przeciętna, na co wpływ ma elastyczna obudowa. Jest podświetlana, ale skok jest płytki, czasem wręcz nierówny. Co więcej, na niektórych przyciskach czuć minimalne luzy, jakbym obcował nie z świeżutkim komputerem, który dopiero co wyjechał z fabryki - a z firmowym koniem roboczym, który swoje już przeszedł. Nie jest to w żadnym razie klawiatura fundamentalnie zła, ale też trudno ją chwalić.