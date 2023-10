Nie chcemy już nawet MacBooków. Rośnie popyt na sprzęt tylko jednego producenta

Trudno nam kwestionować przewidywania wiodących firm analitycznych, które dysponują niedostępnymi dla dziennikarzy danymi. Przewidywania obu firm są jednak dość zaskakujące. Windows 10 będzie jeszcze objęty obsługą techniczną co najmniej do 2025 r., zaś Windows 11 na dziś nie wydaje się cieszyć aż tak dużym zainteresowaniem, by klienci chcieli płacić za nowy sprzęt, by zyskać do niego dostęp. Najwyraźniej IDC i Gartner wiedzą coś, czego jeszcze nie wiemy my. Należy jednak pamiętać, że obie firmy bywają omylne.