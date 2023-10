HP stworzyło komputer moich marzeń. Spectre Foldable - pierwsze wrażenia

Na pokładzie znajduje się Core i7-1250U z 16 GB RAM i terabajtowym SSD, a także dodatkowy układ NPU. Spectre Foldable to również dwa złącza Thunderbolt 4 i łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. To nie jest komputer do gier czy zaawansowanego montażu wideo, ale do typowej pracy biurowej czy półprofesjonalnej obróbki zdjęć nada się doskonale. Spędziłem z komputerem kwadrans (po innych dziennikarzach, którzy również go mocno męczyli) w rozgrzanym pomieszczeniu - nie miałem problemów z throttlingiem, a sam komputer pozostawał bardzo cichy.