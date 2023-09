Surface umiera. Wielka szkoda, bo uwielbiam te sprzęty

Klonów Surface Pro 3 zaczęło przybywać, w tym z iPadOS i Chrome OS na pokładzie, a także od innych producentów sprzętu z Windowsem. Sam Surface Pro był dalej udoskonalany, zresztą niezmiennie do dziś. I do dziś stanowi wzór dla rewelacyjnej hybrydy. Zdaniem wielu, nadal niedościgniony. Problem w tym, że to mniej więcej tyle.