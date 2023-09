Cokolwiek przyniesie przyszłość, Microsoft już nie będzie taki jak dziś

Jego karierze w Microsofcie z pewnością pomógł fakt, że to on wspólnie z Sinofskym przekonał zarząd firmy do wejścia w rynek komputerów osobistych w sposób bardziej bezpośredni. Tablety Surface i Surface Pro okazały się innowacyjnym hitem, ratującym nieco wizerunek firmy w obliczu katastrofy, jaką był Windows 8. Pierwsze dwie generacje Surface’ów Pro co prawda sprzedawały się fatalnie, ale tablet Surface Pro 3 okazały się jednymi z najbardziej wpływowych urządzeń w historii Microsoftu. Wyśmiewający swego czasu wysiłki Microsoftu Apple i Google zaczęły pilnie kopiować projekt Surface’a Pro, a Panay ma na swoim koncie stworzenie zupełnie nowej sprzętowej kategorii produktowej. To nie byle osiągnięcie.