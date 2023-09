Nowości w Windowsie: dwie świetne i jedna dość szalona. Chodzi o obsługę zdjęć

Do Niejawnego programu testów systemu Windows (Windows Insider) trafiła nowa wersja aplikacji. Nowością, którą Microsoft chce by użytkownicy przetestowali, są nowe funkcje edycji zdjęć. Aplikacja wykorzystując SI ma potrafić automatycznie rozmywać tło, by zwiększyć atrakcyjność obiektów na pierwszym planie. Użytkownik przy tym może regulować intensywność rozmycia, a także korygować przestrzeń do rozmycia, jeżeli SI niewłaściwie przetworzy zdjęcie.