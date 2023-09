Koszmar z drukarkami dopiero się zacznie. Microsoft wywala sterowniki z Windowsa

Od 2025 r. Microsoft przestanie przyjmować od producentów niestandardowe sterowniki do drukarek. Usługa Windows Update będzie oferowała automatyczną konfigurację tylko tych drukarek z niestandardowymi sterownikami, które zostały już wprowadzone na rynek. Producenci będą jednak mogli dostarczać Microsoftowi uaktualnione wersje sterowników — nie będą jednak mogli dodawać sterowników do nowych urządzeń.



Automatycznie będą więc konfigurowane po pierwszym podłączeniu tylko drukarki zgodne z uniwersalnym sterownikiem (IPP lub Mopria), którego funkcjonalność producent może rozszerzyć za pośrednictwem aplikacji opublikowanej na Microsoft Store i spełniającej regulaminowe wymagania tego sklepu. To jednak nie oznacza, że Windows straci możliwość instalowania nietypowych sterowników drukarek. Niezmiennie będzie można pobrać sterownik z Internetu lub pamięci USB, przeczytać ostrzeżenia Windowsa o możliwych problemach z bezpieczeństwem czy stabilnością — i trzymać kciuki, by to pożerające papier diabelstwo tym razem się skonfigurowało jak należy.