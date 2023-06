7 aplikacji i funkcji drukarki w biurze, które warto mieć w 2023 r.

Dlatego nasz recepcjonista zachowuje zimną krew. Bierze od klienta wypełniony wniosek, a następnie kładzie go w górnym podajniku urządzenia wielofunkcyjnego, bez podnoszenia pokrywy skanera. Jeden przycisk na dotykowym ekranie i Canon i-SENSYS MF754Cdw pożera dokument petenta, oddając go z powrotem już po sekundzie. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne umożliwia błyskawiczny skan bez podchodzenia do urządzenia, ale to nie koniec magii.