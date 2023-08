Jakie urządzenie wielofunkcyjne do biura? Oto drukarki do firmy

Ograniczony budżet to często... podstawowe kryterium wyboru urządzenia wielofunkcyjnego do firmy. Nic w tym dziwnego, bo ceny co bardziej zaawansowanych biurowych urządzeń wielofunkcyjnych potrafią zwalić z nóg. Wśród niedrogich laserowych (monochromatycznych) urządzeń wielofunkcyjnych wyróżnia się HP LaserJet M140we, które kosztuje około 700 zł. Można ją podłączyć przez USB i Wi-Fi oraz obsługuje AirPrint oraz Mopria. Drukarka jest kompatybilna z usługą HP Instant Ink. Jeden (1) wkład drukujący.