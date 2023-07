Zaufałem Microsoftowi i jego wizji na telefon przyszłości. Oczekuję przeprosin

Oczywiście jest też i masa pozytywnych przykładów. Takich jak komputery z Windowsem czy konsole Xbox (nawet kilkunastoletni Xbox 360 od czasu do czasu otrzymuje poprawki) i w szerokim ujęciu podejście Microsoftu do opieki serwisowej zazwyczaj jest bardzo dobre. Zapamiętuje się jednak szczególnie wpadki, a nie sukcesy. Nie chwali się firmy za to, że robi co obiecała - ale słusznie się gani, jeśli zrobiła swoich klientów w trąbę. A wygląda na to, że zrobiła to po raz kolejny. Surface Duo i Surface Duo 2 oczywiście niezmiennie będą działać i realizować swoje dotychczasowe funkcje, tak jak do tej pory. Niestety jako użytkownik muszę dodać, że jak do tej pory komplementem nie jest.