Kolejny ambitny projekt Microsoftu trafia do kosza. To był krótki, ale ciekawy żywot

Zune, Lumia, Kinect - teraz do listy martwych produktów Microsoftu możemy doliczyć oryginalnego Surface Duo. Dwuekranowe urządzenie Microsoftu, któremu bliżej do kieszonkowego komputera niż smartfona otrzymało właśnie ostatnią aktualizację bezpieczeństwa, co zakończyło jego krótki, lecz ciekawy żywot.