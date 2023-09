Microsoft zmiecie z planszy konkurencję. Niesamowite, co potrafi teraz jego asystent

Copilot zacznie trafiać do pierwszych użytkowników począwszy od 26 września. Nie będzie to jednak premiera globalna. Usługa będzie wdrażana stopniowo kolejnym użytkownikom do kolejnych urządzeń i aplikacji. Microsoft zastrzega w informacji rozesłanej mediom, że rzeczone wdrożenie potrwa przez najbliższą jesień. To sugeruje, że niektórzy nowość otrzymają dopiero za kilka, nawet kilkanaście tygodni.