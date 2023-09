Nie jest obecna istotna część reklamowanej automatyzacji. W załączonym powyżej klipie kazałem Copilotowi wysłać maila do mojego szefa, by w treści maila skrytykować moją pracę. Copilot sam sobie odnalazł co to jest Spider’s Web i za co można by mnie ochrzanić (choć mnie mylnie awansował, nie jestem red. naczelnym), wyszedł całkiem sensowny mail. Jednak zamiast wkleić go od razu do aplikacji pocztowej, zaadresować i tylko spytać czy wszystko w porządku - tak jak na prezentacji Microsoftu - otworzył Outlooka, ale treść maila zaproponował w ramach swojego interfejsu.