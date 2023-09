Teraz porozmawiasz ze swoim komputerem. Szykuj PC na nowego Windowsa z Copilotem

Aktualizacja jest traktowana jako serwisowa, co oznacza, że pojawi się jako obowiązkowa do instalacji w drugi wtorek października 2023 r. W zależności od posiadanej licencji na Windowsa i zastosowanych polityk administracyjnych będzie można ją przez jakiś czas odkładać (w niektórych przypadkach aż do wygaśnięcia okresu serwisowego dla Windows 11 22H2), ostatecznie jednak nie ma odwrotu. Microsoftowi bardzo zależy, by wszyscy jak najszybciej zaczęli korzystać z usługi Copilot.