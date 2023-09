Microsoft będzie miał własną elektrownię atomową. Rozwiąże wiele problemów

Małe reaktory modułowe (SMR) to zaawansowane reaktory jądrowe o mocy do 300 MW (e), co stanowi około jednej trzeciej mocy wytwórczej tradycyjnych reaktorów jądrowych. Reaktory te są projektowane tak, aby być produkowane w fabrykach i transportowane na miejsce instalacji w gotowych modułach, co ma skrócić czas budowy i obniżyć koszty inwestycji. Reaktory te mogą być stosowane jako pojedyncze jednostki lub połączone w większe zespoły, w zależności od zapotrzebowania na energię. Reaktor SMR jest umieszczany około 30 m pod ziemią w szczelnym zbiorniku z wodą, która go chłodzi.