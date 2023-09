Nowe Microsoft Surface już w Polsce. Znamy ceny

Surface Laptop Go jest swoistym przeciwieństwem Surface Laptop Studio. To komputer mający na celu zapewnić jak najwyższą jakość w możliwie jak najniższej cenie. Jest to lekki laptop, który oferować ma wysoką wydajność i długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym (do 15 godz.). Surface Laptop Go 3 ma 12,4-calowy ekran dotykowy PixelSense o rozdzielczości 1536 x 1024 pikseli i współczynniku proporcji 3:2. Ekran ten ma jasność 400 nitów i obsługuje technologię Dolby Vision. Ekran ten jest również kompatybilny z rysikiem Surface Pen, który można dokupić osobno.