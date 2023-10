Oto desktop dla ludzi, którzy nie mają na to miejsca. Korzystałem z HP Envy Move

Envy Move to komputer typu All in One, który zaprojektowany jest jak urządzenie mobilne. Jest wyposażony w akumulator i uchwyt do wygodnego przenoszenia. Postawić, popracować i szybciutko sprzątnąć. Dla właścicieli małych mieszkań to może być zbawienie, a przecież to tylko jedno z wielu możliwych zastosowań.