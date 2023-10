W tym garażu narodziła się Dolina Krzemowa. Wszedłem tam popracować

HP 2640 to seria terminali komputerowych, które były produkowane od 1975 do 1980 r. Były to jedne z pierwszych terminali, które używały graficznego interfejsu użytkownika (GUI) i klawiatury QWERTY. HP 2640 były przeznaczone głównie do łączenia się z minikomputerami HP 3000 i HP 1000, a także z innymi systemami komputerowymi za pośrednictwem protokołu RS-232. Były wyposażone w monochromatyczny ekran CRT o rozdzielczości 512x256 pikseli, który mógł wyświetlać tekst i grafikę wektorową. Były to także jedne z pierwszych terminali, które obsługiwały język programowania APL, który był popularny wśród naukowców i matematyków.