Lata lecą, a dwa ekrany nadal są lepsze niż jeden. ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED jest tego najlepszym przykładem

Zacznijmy może od tego, że użyteczność drugiego ekranu nie jest ograniczona do zastosowań przewidzianych przez producenta, choć oczywiście możemy korzystać z szeregu udogodnień bezpośrednio od firmy ASUS, np. wirtualnych przycisków dostosowanych do szeregu aplikacji kreatywnych. Na co dzień jednak ScreenPad Plus jest rozpoznawany przez system operacyjny Windows 11 Pro jako drugi wyświetlacz. Co za tym idzie, możemy z niego korzystać tak, jak ze zwykłego, dodatkowego monitora, przeciągając tam okna, czy korzystając z funkcji przypinania okien do krawędzi. Dla przykładu, na głównym ekranie możemy trzymać okno przeglądarki, a na pomocniczym otworzyć komunikator oraz odtwarzacz muzyki. Nie trzeba być kreatywnym profesjonalistą, by docenić obecność drugiego wyświetlacza, który zapewnia nam więcej przestrzeni roboczej od jakiegokolwiek innego, 14-calowego laptopa. Innymi słowy, choć mówimy o lekkim i przenośnym komputerze, dostajemy tu tyle miejsca do pracy, co na dużym, ciężkim laptopie.