MediaTek Dimensity 9300 to bezpośredni następca modelu 9200, który trafił do wielu smartfonów - jego nieco mocniejszy wariant z dopiskiem „+” (różni się przede wszystkim trochę większymi zegarami, ale to właściwie ten sam układ), który m.in. zagościł w dostępnym w Polsce tańszym sztandarowcu Xiaomi 13T Pro. Model zeszłej generacji cechuje się budową z pojedynczym rdzeniem Cortex-X3, trzema A715 oraz czterema A510.