Ile zapłacisz za bycie pierwszym? Bo Google płaci 100 miliardów złotych rocznie

Nie od dzisiaj wiadomo, że wielkie firmy technologiczne, które ze sobą konkurują, jednocześnie są połączone siecią zależności. Samsung Display to główny dostawca ekranów do iPhone'a, a Google to główna wyszukiwarka na urządzeniach Apple. Wymiar finansowy tych relacji zazwyczaj owiany jest aurą tajemnicy, ale od czasu do czasu niektóre informacje trafiają do opinii publicznej. Obecnie trwa postępowanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, które sprawdza, czy Google nie narusza przepisów antymonopolowych. Część dokumentów ze śledztwa jest jawna i właśnie została przeanalizowana przez firmę analityczną.