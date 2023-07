Jeżeli faktycznie można uznać to za dobry pomysł, powyższa analiza jest zbyt powierzchowna - to jednak wciąż za mało. Google musi przekonać do implementacji MLS również swoją konkurencję. W szczególności Apple’a (iMessage) i Metę (Messenger, WhatsApp). Skoro firma nie informuje o nawiązaniu bezpośredniego dialogu z tymi podmiotami, to prawdopodobnie oznacza to, że zakulisowe rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. I że Google chce wykorzystać popularność Androida i jego aplikacji do SMS-ów, by wywrzeć na konkurencji presję.