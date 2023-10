Współczesna produkcja gier na wysokobudżetowym poziomie AAA jest niezwykle kosztowna. Przykładowo, Cyberpunk 2077 kosztował ponad 400 mln euro. Połowę tego, bo jakieś 200 mln euro kosztowało powstanie Horizon Forbidden West. The Last of Us Part 2 to natomiast wydatek rzędu 220 mln euro. Gollum ze swoimi 15 milionami plasuje się znacznie poniżej tych wartości.