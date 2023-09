CD Projekt przeprasza za antyrosyjskie treści w Cyberpunk 2077. Niesłusznie

Rusnia to określenie ukute przez Ukraińców na Rosję, stosowane w negatywnym, pogardliwym kontekście. Gracze odnajdują kolejne treści antyrosyjskie w Cyberpunku 2077 2.0, powiązane z opisami przedmiotów, a nawet pozami w trybie fotograficznym. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z twórczą ingerencją zewnętrznej firmy odpowiedzialnej za ukraińskie tłumaczenie: SBT Localization.