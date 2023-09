Chrome wypięknieje, ale to nie wszystko. Sam zobacz

Google Chrome w tym miesiącu skończy 15 lat. To kawał czasu jak na program komputerowy, który bądź co bądź jest najpopularniejszą przeglądarką dostępną na rynku. Firma w ostatnich miesiącach wprowadziła do oprogramowania wiele zmian i nowości - m.in. niedawno testowany guzik przypominający o aktualizacji, czy chociażby wywrócił pasek pobierania plików do góry nogami (wrzucając go na górę). Teraz aplikacja jeszcze bardziej wypięknieje.