Chrome dostanie nową zakładkę. Nie będziesz musiał już grzebać w hasłach

Zarządzanie hasłami jest jak każda inna czynność, którą musicie wykonać. Ale co, gdy niekoniecznie chcecie poświęcić temu zbyt wiele uwagi? Od eonów mieliśmy wbudowany menadżer haseł w Chrome, połączony z kontem Google. Wcześniej wydawał się nieco przestarzały w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Jednak teraz Google wraca do gry z mocną ofensywą: