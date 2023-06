Telegram w twoim WhatsAppie. Oto nowa funkcja komunikatora

Co do kwestii prywatności nie jest już tak kolorowo, bowiem jak podają twórcy WhatsApp, "biorąc pod uwagę, że celem kanałów jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, kanały nie są domyślnie szyfrowane metodą E2EE". Co prawda kanały będą posiadały ustawienia pozwalające zawęzić grono odbiorców (m.in. uniemożliwić wyszukiwanie czy ograniczyć możliwości obserwowania do wybranego grona osób), jednak nawet te nie będą szyfrowane. Pocieszeniem (albo i nie) może być fakt, że historia wiadomości na kanale nadawczym będzie automatycznie wymazywana, a WhatsApp będzie przechowywał jedynie wiadomości z ostatnich 30 dni.