Unia mówi - dać ludziom wybór w sprawie aplikacji. Ludzie - ale my nie chcemy

Szybko cofnijmy się do 2007, czyli do roku kiedy premierę miał pierwszy iPhone. Nie był dostępny w Polsce, to też niewiele osób zdaje sobie sprawę, że... nie posiadał on sklepu z aplikacjami. Steve Jobs twardo obstawał przy tym, by iPhone nie posiadał możliwych do pobrania aplikacji firm trzecich, a zamiast tego, by wszystkie działały jako aplikacje webowe w Safari. Jak możemy się domyślić, rzeczywistość szybko zweryfikowała ten plan i drugi iPhone - wydany w 2008 r. 3G - posiadał App Store.