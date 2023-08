Najlepsze aplikacje do rozpoznawania ptaków. Jedna jest bezkonkurencyjna

Ufać, ale sprawdzać – taka jest moja odpowiedź. Rzecz jasna dużo łatwiej jest, kiedy słyszymy ptaka i dobrze go widzimy, bo potem możemy od razu porównać ze zdjęciem, czy to on. Ale nie zawsze mamy to szczęście. Czasami ptaki wydają odgłosy, ale schowane są gdzieś wysoko na drzewie i trzeba polować na nie z aparatem, aby później sprawdzić ich wygląd. Do tego dochodzą zewnętrzne czynniki, jak odgłosy otoczenia, które utrudniają stuprocentową weryfikację.