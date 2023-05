Jak najszybciej zainstalujcie Merlin Bird ID. Aplikacja odmieni wasze spacery

I pokazują, jak świat niemieckiej nauki opanowany został przez nazizm, ale także jak naziści chcieli sprytnie wykorzystać nawet tak wydawałoby się małe – z ich punktu widzenia – dziedziny jak ornitologia. Tymczasem badacze dostarczali ważnych informacji na temat miejsc, które III Rzesza zamierzała przecież wchłonąć, i liczyły się nawet najdrobniejsze szczegóły. Ale nie tylko o to chodziło. W 1942 roku Himmler zastanawiał się, czy nie wykorzystać bocianów jako narzędzia agitacji. Migrujące do Afryki ptaki miałyby mieć przywiązane kartki z nazistowską propagandą. Po konsultacji z cenionym ornitologiem z pomysłu się wycofano, bo według szacunków do rąk mieszkańców trafiłoby raptem ok. jednego procenta komunikatów.