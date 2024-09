To nie koniec zmian w iPhone'ach. Europa daje jasne wytyczne Apple'owi - i równie jasny deadline

Prawdopodobnie nie jest specjalnie zaskakujące, że to Apple jest pierwszą firmą, wobec której zostaje uruchomiona procedura dostosowania do obowiązującej na terenie Unii Europejskiej ustawy Digital Markets Act. Apple próbował dostosować się do jej wymogów jeszcze przed jej uchwaleniem, zapewniając europejskim klientom większą kontrolę nad ich urządzeniami. Za sprawą tych wysiłków uniknął kary - ale Komisja ma kilka uwag. I daje firmie sześć miesięcy na ich uwzględnienie.