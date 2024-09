Apple przestał być drugim producentem smartfonów na świecie. Wyprzedziła go ta marka

Choć na rynku smartfonów obecna jest całkiem spora liczba producentów i marek, to od kilku lat w globalnych rankingach sprzedaży królują dwa koncerny: Apple i Samsung. Co jakiś czas analizy rynku zbijają Apple'a z tronu, a innym razem to Samsung ląduje na drugim miejscu.



Jednak sierpień bieżącego roku był miesiącem wyjątkowy, bo pierwszy raz od ponad trzech lat pojedynek o pierwsze miejsce nie toczy się pomiędzy Apple i Samsungiem, lecz pomiędzy.... Samsungiem i Xiaomi.