Nowy Redmi Note z dużymi zmianami. Szykuj się na wielką wyspę

Redmi Note 14 Pro zmieni się względem tegorocznego "Prosa" również w innych kwestiach. Plotki mówią, że smartfon zostanie wyposażony w zakrzywiony po bokach ekran pracujący w rozdzielczości 1,5K, zamiast płaskiego wyświetlacza FullHD+ znanego z Redmi Note 13 Pro. W Redmi Note 13 Pro+ co prawda był już obecny zakrzywiony wyświetlacz, natomiast to urządzenie z dużo wyższej półki cenowej. Koszt Redmi Note 13 Pro to ok. 1200 zł (w wersji 4G), z kolei 13 Pro+ ponad 2000 zł.