Co faktycznie umie dziś AI? Oppo Reno12 FS 5G - recenzja

Do testów wybrałem ten bardziej jaskrawy kolor obudowy. Plecki nie są jednolite, tylko przechodzą od białego u góry do pomarańczowego u dołu. Jeśli dobrze się przyjrzeć, to widać na nich wzorek, który fajnie mieni się w słońcu. Oprócz tego do sprzedaży trafiła też wersja ciemnozielona. Co ciekawe, różnią się one grubością, ale tylko o 0,07 mm (7,76 mm vs 7,69 mm). Wysokość i szerokość w obu przypadkach są identycznie (odpowiednio 163,1 i 75,8 mm) przy wadze 187 gramów.