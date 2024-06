Smartfony od Oppo nauczą się nowych sztuczek. Załapie się na nie 50 milionów ludzi

A co z przyszłymi produktami w kontekście AI i tych partnerstw? Oppo zapowiedziało między innymi to, że dzięki komitywie z Google’em wprowadzi do smartfonów z serii Oppo Reno12 i kolejnej generacji Oppo Find X procesory LLM z rodziny Google Gemini. Pomoże on w obsłudze takich funkcji z rodziny AI Toolbox, w tym AI Writer i AI Recording Summary.