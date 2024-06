Nikt o niego nie prosił, a każdy go potrzebuje. Oto nowy asystent AI od Nvidii

Inną kwestią jest to skąd G-Assist będzie otrzymywać informacje. Nvidia przyznała, że G-Assist ma być bezpośrednio połączony do internetowych źródeł wiedzy, jednak te w zdecydowanej większości są właśnie tworami społeczności. Tworzonymi niekomercyjnie, zawierającymi wielokrotnie więcej wiedzy niż udostępniają to sami twórcy. A to ze względu na fakt, że udostępnianie więcej informacji niż konieczne do podstawowego przejścia gry nie jest w interesie deweloperów, ale i wymaga czasu, który raczej poświęci entuzjasta niż pracownik studia tworzącego grę. Dlatego powstaje pytanie czy G-Assist zostanie w ogóle jakkolwiek pozytywnie przyjęty przez graczy, jeżeli będą oni świadomi, że porady, które daje im komercyjny asystent AI, są możliwe do wygenerowania dzięki zbiorom wiedzy stworzonym niekomercyjnie, wręcz w ramach pracy wolontariackiej na rzecz danej społeczności.