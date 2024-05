Twój iPhone nauczy się nowych sztuczek. Zapytaj znajomych z Samsungiem, czy warto czekać

Już wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Apple - zupełnie jak konkurencja z Androidem - postawi w swoich smartfonach na sztuczną inteligencję. Teraz do sieci trafiły nowe informacje dotyczącego tego, czego tak naprawdę możemy się spodziewać. W pewnym sensie to kopiuj-wklej, tego, co Samsung oferuje od miesięcy we własnych smartfonach z najwyższej półki.