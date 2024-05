Ten mem brutalnie zaorał Apple'a. Ściema wyszła na jaw

Rosnąca świadomość to niby dobra wiadomość, bo rozpoznajemy problem i wiemy, co go powoduje. Ale czy możemy z nim walczyć? Czy mamy do tego odpowiednie narzędzia? Poniekąd tak, bo przecież same firmy technologiczne wmawiają nam, że dbają o jakość naszego snu. Swego czasu Przemek Pająk zauważył, że to Apple Watch pokazał mu, że za mało śpi. Dokładnie do takich samych wniosków prowadził raport, w przygotowaniu którego pomógł inteligentny zegarek: Amerykanie mają kłopoty ze snem.