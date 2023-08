Gogle Vision Pro to arcydzieło. Tak Apple poradził sobie z chorobą lokomocyjną

Co natomiast z oczami? Nadmierne zmęczenie pojawia się przez to, że mózg jest oszukiwany przez ekrany, przez co myśli, że wyświetlany obiekt jest w określonej odległości, a my widzimy go na wyświetlaczach umiejscowionych zaraz przed nami. W Apple w Vision Pro zastosowano dostosowano wyświetlacze i soczewki, aby zmieniały sposób postrzegania obrazów przez ludzkie oko.