Gogli Apple Vision Pro nie kupisz, wchodząc do sklepu z ulicy. Trzeba spełnić trzy warunki

Na początku 2024 roku sprzęt będzie możliwy do przetestowania i kupienia wyłącznie w USA, do tego jedynie w salonach bezpośrednio należących do Apple. Firma nie prowadzi żadnych rozmów i szkoleń dla licencjonowanych partnerów oraz dystrybutorów, ograniczając proces przygotowawczy sprzedawców wyłącznie do własnej kadry w terenie. Pod koniec 2024 roku gogle mogą trafić również do Kanady i Wielkiej Brytanii, ale europejscy klienci najprawdopodobniej poczekają aż do 2025 roku!