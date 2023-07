Wiadomo, ile okularów Vision Pro sprzeda Apple. Jak to się ma do konkurencji?

Rynek VR rośnie jednak niezwykle powoli i trudno jednoznacznie ocenić, czy rośnie, czy też wyhamowuje. Z jednej strony, według firmy badawczej IDC, globalna sprzedaż gogli VR/AR wzrosła z 10,1 mln sztuk w 2019 r. do 14,1 mln sztuk w 2020 roku, co oznacza wzrost o 39,4 proc. W 2021 r. sprzedaż miała wynieść 16 mln sztuk, co oznacza wzrost o 13,4 proc. Do 2023 r. sprzedaż miała sięgnąć 43,2 mln sztuk, co oznacza średni roczny wzrost o 61,8 proc. Tyle że to samo IDC informuje też o malejącym współczynniku zaangażowania posiadaczy tych urządzeń. Czyli, w uproszczeniu: przybywa ciekawskich klientów, żądnych doświadczeń VR - ale też owi klienci zdają się szybko nimi nudzić, chowają gogle do szuflady i już nie kupują gier i aplikacji.