Apple wie, że ludzi nie będzie stać na gogle Vision Pro dla całej rodziny. Oto co wymyślił

Apple Vision Pro ma mieć dość zaporową cenę i sam Tim Cook przyznał, że jest to urządzenie dla bogatych. Zwłaszcza w Polsce gdzie po przewalutowaniu i dodaniu marży spodziewamy się, że koszt urządzenia w dniu wejścia na rynek wyniesie około 17-18 tysięcy złotych. Dlatego jeden headset Vision Pro na całe gospodarstwo domowe to dość pozytywny scenariusz.



Jak się okazuje, Apple prawdopodobnie przewidział scenariusz, w którym Vision Pro będzie urządzeniem dzielonym pomiędzy użytkownikami - albo na tyle fascynującym, żeby dać je do przetestowania odwiedzającym znajomym. Bowiem Vision Pro będzie mieć tryb gościa.