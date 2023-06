Apple pracuje nad tańszymi goglami Vision. Gurman powiedział, czego w nich zabraknie

Według Marka Gurmana z Bloomberga, który napisał o tym w swoim newsletterze Power On, Apple pracuje nad wprowadzeniem na rynek tańszego zestawu AR/VR do końca 2025 roku - najpewniej pod nazwę Apple Vision One.



Jakie zmiany miałoby mieć miejsce? Droższe komponenty z pierwszej wersji Vision Pro, takie jak czipy M2 i R1, dwa wyświetlacze micro-LED 4K oraz liczne kamery i czujniki, mogłyby zostać zastąpione, odpowiednio, tańszymi ekranami, mniej wydajnymi czipami (może coś z iPhone'ów?) oraz mniejszą liczbą czujników/kamer. Dźwięk mógłby być przekierowany do własnych AirPodsów. Przecież użytkownicy gogli Apple na pewno już posiadają je w domu!