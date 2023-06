Okazało się, że jest haczyk. Niektórzy zapłacą za Apple Vision Pro 2500 zł więcej

Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, okulary Apple Vision Pro mogą być naprawdę drogie. Dla przypomnienia urządzenie bazowo zostało wycenione na 3499 dolarów (co przekłada się na ok. 18000 zł). Sam Tim Cook przyznał w programie Good Morning America, że jest to sprzęt dla bogatych i nie wie, czy wielu klientów sięgnie po to rozwiązanie.