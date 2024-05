Apple w końcu spełnia oczekiwania. iOS 18 przyniesie długo wyczekiwaną funkcję

Fakt: widżety są odświeżane co jakiś czas, a ich dodawanie staje się coraz to przyjemniejsze w każdej wersji iOS-a. Ale co z tymi aplikacjami? Ich ikonki praktycznie pozostają takie same od pierwszego wydania systemu. Zawsze będą wyglądały tak samo - i muszą się trzymać określonej pozycji na ekranie. I te dwie rzeczy, nareszcie, mają zostać zmienione.