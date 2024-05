YouTube Music z nową funkcją. Słuchanie muzyki będzie teraz bardziej wciągające

Rozszerzenie YouTube Music odnaleziono w zakładce "Rozszerzenia" w ustawieniach aplikacji Gemini. Za sprawą wtyczki Gemini będzie mógł umieszczać skróty do YouTube Music jako fragmenty odpowiedzi (np. do pytania pokroju "Jak nazywa się najnowszy album Taylor Swift?"), a owe skróty będą przenosić użytkownika do aplikacji YouTube Music lub - jeżeli ta nie jest zainstalowana - do przeglądarkowej wersji serwisu.